رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:24 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين عن رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020، حيث خصصت الوزارة الموقع حتى يتمكن العمالة غير المنتظمة من التسجيل حتى تصرف الوزارة لهم المنحة، ويمد الموقع كافة المعلومات والأخبار التى يحتاجها موطنين العمالة الغير منتظمة الذين ليس لديهم دخل شهرى ثابت، حيث يوفر الموقع الإلكترونى الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة التى أقرتها الوزارة للعديد من المواطنين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
يصرف المواطن منحة العاملة الغير منتظمة من فروع المكاتب البريدية، ويكون الصرف بالفيزا كارت، وطريقة الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يجب اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة القوى وهو http:www.manpower.gov.eg
- ثم النقر على اضغط هنا
- كتابة جميع البيانات المطلوبة فى استمارة التقديم والضغط على ارسال.
- الوظائف المعلن عنها من خلال الوزارة.
- تسجيل بيانات المصريين بالخارج.
- تسجيل بيانات راغبى العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.
- تسجيل بيانات راغبى العمل بالخارج.
- فرص العمل بالخارج.
- تسجيل طلبيات الشركات والترشيح عليها.
- شركات الحاق العمالة.
- الشركات المحظورة.
-المصريين العائدين من الخارج.
- عنواين مكاتب التشغيل.
- حقوق والتزامات العامل.
رابط موقع وزارة القوى العاملةتنشر «الدستور» الموقع الإلكترونى لوزارة القوى لمتابعة أخبار العمالة الغير منتظمة وهو http:www.manpower.gov.eg، ويطلع المواطنين من خلال الموقع على أخبار العمالة الغير منتظمة، وكانت الوزارة قد أعلنت فى وقت سابق أنها لديها قاعدة معلومات عن العمالة الغير منتظمة فى كافة المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، وتقوم الوزارة بتحديث بيانات المواطنين بشكل مستمر حتى يصل الدعم إلى مستحقية، وجاءت منحة العاملة الغير منتظمة بهدف رفع العبء عن المواطنين، ودعم الفئات التى تستحق الدعم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة.
طريقة الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
يصرف المواطن منحة العاملة الغير منتظمة من فروع المكاتب البريدية، ويكون الصرف بالفيزا كارت، وطريقة الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يجب اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة القوى وهو http:www.manpower.gov.eg
- ثم النقر على اضغط هنا
- كتابة جميع البيانات المطلوبة فى استمارة التقديم والضغط على ارسال.
وظائف موقع وزارة القوى العاملة
- الوظائف المعلن عنها من خلال الوزارة.
- تسجيل بيانات المصريين بالخارج.
- تسجيل بيانات راغبى العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.
- تسجيل بيانات راغبى العمل بالخارج.
- فرص العمل بالخارج.
- تسجيل طلبيات الشركات والترشيح عليها.
- شركات الحاق العمالة.
- الشركات المحظورة.
-المصريين العائدين من الخارج.
- عنواين مكاتب التشغيل.
- حقوق والتزامات العامل.
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