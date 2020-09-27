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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك: إجراء إصلاح اقتصادي شامل للسودان يحقق التنمية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:29 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عزم الحكومة الانتقالية على استكمال البناء وإصلاح المؤسسات والنظم الداخلية وتعزيز علاقات السودان الخارجية، ليعود عضوا فاعلا في الأسرة الدولية ومشاركًا فى إصلاح الأمم المتحدة، معربا عن تضامن السودان مع ضحايا الإرهاب فى جميع أنحاء العالم.

وأعرب حمدوك، في بيان أمام أعمال الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تقدير السودان للدور الذى اضطلعت به منظمة الصحة العالمية فى مجابهة جائحة كورونا، كما تقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي قدمت الدعم للسودان لمكافحة الجائحة.

واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة الانتقالية فى إحلال السلام فى السودان، وكذلك إجراء إصلاح اقتصادي شامل يحقق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

كما شرح الأوضاع الداخلية والظروف التي يمر بها السودان، والمتمثلة فى كارثة السيول والفيضانات، مشيدا في هذا الصدد بدعم الدول الصديقة والشقيقة.

وتناول دور السودان المحوري فى استقرار الإقليم من خلال عضويته الفاعلة في المنظمات وعبر رئاسته للايجاد.

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