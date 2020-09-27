الخطة الوقائية لـ«الصحة» المقرر تطبيقها لتأمين بطولة كأس العالم لليد

حصلت "الدستور" على خطة وزارة الصحة والسكان الوقائية المقرر تطبيقها خلال فترة بطولة كأس العالم لكرة اليد رقم 27.وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الخطة تتضمن تقسيم الملعب إلى مناطق كل منطقة يرمز لها بلون مختلف ويكون لها إجراءات وقائية محددة، وتلتزم الأفراد داخل كل منطقة لونية بأن تحد من حركتها داخل المساحة المحددة لها وبالحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى الحد من وجود الصحفيين والإعلاميين إلى الحد الأدنى المسموح بمشاركتهم.وأكدت وزارة الصحة فى خطتها على أهمية عدم التزاحم فى أوقات التدريب وعند الحضور إلى المباريات الرسمية، وتأمين التباعد الجسدى عند الاجتماعات وفى غرف الطعام والاستراحات وغرف الإقامة بحيث لا تزيد نسبة التواجد على 25% إلى 50% من السعة الاستيعابية لهذه الأماكن، وعدم التزاحم فى حافلات نقل الفرق الفنية والإدارية، وجعل مسارات الدخول غير مسارات الخروج من الصالات والملاعب.وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التأكد من توافر التهوية الجيدة بجميع الأماكن ويفضل الأماكن المفتوحة عندما تكون متاحة كبديل آمن.وبالنسبة للتطهير الدورى وتوفير البيئة الأمنة الصحية، أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة أن تقوم إدارات الفنادق والملاعب بتوفير كل مستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات، وتطهير كل المناطق العامة والأسطح المشتركة بانتظام، والتأكد من فاعلية مستلزمات التطهير وتحضيرها بالطريقة الصحيحة، والتأكد من توفير أحواض غسيل الأيدي بالصابون ومضخات الكحول بجميع الأماكن لتشجيع جميع المشاركين على غسل وتطهير الأيدي.وشددت على ضرورة قيام إدارات الفنادق وصالات اللعب من غسل وتطهير المناشف والملابس والحقائب والأدوات التي تم استخدامها أثناء المباراة، والتخلص الآمن من الأدوات التى تستخدم مرة واحدة، مع ضرورة المرور الميدانى الدوري للتأكد من السلامة الصحية لمقدمي الأغذية ومطابقة الغذاء المتداول للإشارات الصحية وسحب عينات دورية للتحليل بالمعامل المركزية، وكذلك مياه الشرب وحمامات السباحة والصرف الصحى، مع التشديد على اعتبار النفايات على أنها نفايات طبية خطرة والتأكد من التعامل الآمن معها.