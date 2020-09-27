وزير النقل يترأس عمومية «المجموعة المصرية» للمحطات متعددة الأغراض

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة كذا أعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة.وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2021، ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022 واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين في هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية في إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري المصري من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.وتفقد الوزير موقع المشروع واطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدأ التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدأ فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر، ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعي وإجراءات السلامة والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة ما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر، من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادي مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2، وتبلغ أطوال أرصفته حوالي 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية وحوالي 2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن سنة.