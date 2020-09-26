أردوغان يبحث مع ماكرون إمكانية شراء أنظمة دفاع جوية أوروبية

كشفت وكالة "بلومبرج" الألمانية، عن محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن شراء أنظمة دفاع جوية أوروبية الصنع.وذكرت الوكالة الألمانية أنه في مكالمة هاتفية، أوائل الأسبوع، طلب أردوغان من ماكرون التخلي عن معارضته للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي «سامب- تي» من إنتاج شركة «يوروسام»، التي يقع مقرها في باريس، حسبما قال المسئولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.وجاء رد ماكرون بالقول إنه يجب على تركيا توضيح أهدافها في سوريا قبل التفكير في نشر الأنظمة أوروبية الصنع، حسبما نقلت الوكالة عن مسئول بقصر الإليزيه، رفض أيضًا كشف هويته.وتحدث أردوغان مع ماكرون بعدما أعلنت تركيا واليونان اتفاقهما على استئناف المحادثات، ويقف ماكرون إلى جانب اليونان وقبرص في نزاعاتهما الإقليمية مع تركيا في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.ويأتي تواصل تركيا مع فرنسا في الوقت نفسه الذي ترسل فيه أنقرة طلبات متكررة إلى الولايات المتحدة لشراء منظومة «باتريوت» الدفاعية.فيما أشارت «بلومبرج» إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ روسية من طراز «S-400»، في وقت سابق، أدى إلى توتر للعلاقات مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تقول إن نشرها يمكن أن يساعد موسكو في جمع معلومات استخبارية مهمة حول المشاريع العسكرية الغربية، بما في ذلك الطائرات الحربية الأمريكية الأكثر تطورًا.ولم تقم أنقرة بعد بتفعيل نظام الصواريخ الروسي الذي تسلمته العام الماضي، وعلى الرغم من التهديد بالعقوبات الأمريكية، رفض أردوغان التخلي عنها أو مبادلتها بنظام أمريكي.