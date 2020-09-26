إثيوبيا: لا ننوي إلحاق الضرر بالسودان ومصر

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار نزاعا محتدما.وقال أبي أحمد، في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين".وتابع أبي: "نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب، والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الإفريقي حاليا".وتعثرت المفاوضات من قبل بسبب طلب مصر والسودان أن يكون أي اتفاق ملزما قانونيا، ويشتمل على آلية حل المنازعات في المستقبل.وأكدت مصر أنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90% من المياه العذبة، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.وأضاف أبي، في خطابه للأمم المتحدة، أن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب، وفقا للعربية.وتابع: "ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة".