رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا: لا ننوي إلحاق الضرر بالسودان ومصر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:26 م
أبي أحمد
أبي أحمد
مروة عنبر
طباعة
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار نزاعا محتدما.

وقال أبي أحمد، في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين".

وتابع أبي: "نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب، والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الإفريقي حاليا".

وتعثرت المفاوضات من قبل بسبب طلب مصر والسودان أن يكون أي اتفاق ملزما قانونيا، ويشتمل على آلية حل المنازعات في المستقبل.

وأكدت مصر أنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90% من المياه العذبة، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.

وأضاف أبي، في خطابه للأمم المتحدة، أن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب، وفقا للعربية.

وتابع: "ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

إسرائيل ترفع السرية عن إنذار حرب أكتوبر

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

الصور

image description

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح بعض المشروعات

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

الأكثر قراءة

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

دور الحيوانات الأليفة فى مكافحة آثار كورونا

طفرة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

روافد تصدر النسخة العربية من رواية «نومي» لـ نوبور ساندو

خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

أسامة علي ماهر يكتب: «محاولات لفهم مصر.. المشكلة عند الفراعنة»

«الأرقام بلغة الإشارة» بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم