اشتباكات على خط المراقبة الحدودي بين الهند وباكستان

أعلنت خدمات العلاقات العامة المشتركة، التابعة للجيش الباكستاني، إصابة مدنيين اثنين في حادث إطلاق نار على طول خط المراقبة الحدودي الفاصل بين الهند وباكستان.وذكرت صحيفة «دايلي تايمز» الباكستانية، اليوم السبت، أن القوات الهندية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة الحدودي الفاصل بين البلدين.