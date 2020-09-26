إصابة السياسي العراقي مشعان الجبوري بكورونا

أعلن السياسي العراقي مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.وكتب "الجبوري"، على حسابه في تويتر: "أظهرت نتائج ثلاث مسحات في ثلاثة مختبرات رصينة أنني مصاب بكورونا".وأضاف: "بذلك يكون الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها".وتابع: "سأتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب من أدوية وإيماني كبير بأني سأهزمه".