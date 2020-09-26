ضبط قضايا أموال عامة بـ 100 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتمكنت اليوم السبت من ضبط قضايا خروج على القانون.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 6 قضايا (تحويل أموال- اتجار في النقد الأجنبي- نصب سفريات- انتحال صفة- غسل أموال- كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد 7 أشخاص.. ضبط فيها (647500 جنيه- 3390 يورو) كما ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (100 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.