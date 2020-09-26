حظك اليوم.. برج العذراء السبت 26 سبتمبر 2020
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج العذراء، قالت:
مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك، وتشير إلى تحقيق الأحلام.
عاطفيًا: ابذل جهودًا إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك، وعد إلى سابق عهدك معه.
صحيًا: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.
مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك، وتشير إلى تحقيق الأحلام.
عاطفيًا: ابذل جهودًا إضافية لتصفية الأمور العالقة مع الشريك، وعد إلى سابق عهدك معه.
صحيًا: الوضع الصحي مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تمر بسلام وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.