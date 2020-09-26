رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:33 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يرصد " الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم السبت 26-9-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية العاملة، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-9-2020

جاء سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري لدى البنك الأهلي وبنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك العقاري المصري العربي 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ السعر 4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

وسجل الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنك العربي الأفريقي الدولى 4.08 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وحقق بالبنك التجاري الدولي 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وتداول ببنك مصر إيران بسعر 4.06 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال لدى بنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان الي 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك العقاري المصري العربي 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي بالأهلي المتحد خلال التعاملات نحو 4.15 جنيه للشراء 4.22 جنيه للبيع.

يشار إلى أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

ويتم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

حريق فى كلية التربية بجامعة بنها

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الصور

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية

الأكثر قراءة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

الباز: «الوطن لن يستقيم لو فضل فيه إخواني واحد.. احبسوهم»

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

الفيتامينات لها دور فعال في الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخصائية توضح لربات المنازل بدائل لبيض الدجاج في الأكلات

أشرف ناجى يستعد لإصدار رواية «وادى القمر»

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

نزار أبوناصر فى ضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة

«القومى لثقافة الطفل» يحتفل باليوم العالمى للغة الإشارة

الليلة.. سيمفونية تمجيد الرقص لــ«بيتهوفن» بالأوبرا

الليلة.. ثالث فعاليات مبادرة «حياتنا مع الموسيقى»