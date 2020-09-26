سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020
السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:33 ص
منة سالمطباعة
يرصد " الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم السبت 26-9-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية العاملة، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وسجل الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنك العربي الأفريقي الدولى 4.08 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وحقق بالبنك التجاري الدولي 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وتداول ببنك مصر إيران بسعر 4.06 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال لدى بنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان الي 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك العقاري المصري العربي 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي بالأهلي المتحد خلال التعاملات نحو 4.15 جنيه للشراء 4.22 جنيه للبيع.
يشار إلى أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
ويتم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وعلى المستوى المحلي، سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-9-2020جاء سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري لدى البنك الأهلي وبنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك العقاري المصري العربي 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ السعر 4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
وسجل الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنك العربي الأفريقي الدولى 4.08 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وحقق بالبنك التجاري الدولي 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وتداول ببنك مصر إيران بسعر 4.06 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال لدى بنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان الي 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك العقاري المصري العربي 4.08 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي بالأهلي المتحد خلال التعاملات نحو 4.15 جنيه للشراء 4.22 جنيه للبيع.
يشار إلى أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
ويتم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.