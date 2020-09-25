كندا توقع اتفاقا للحصول على 20 مليون جرعة للقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، أن أوتاوا اتخذت خطوات لتأمين الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بمجرد اثبات فعاليته، لافتا إلى الوصول إلى اتفاق مع شركة (أسترازينيكا) للحصول على نحو 20 مليون جرعة من اللقاح الذي يخضع للاختبار حاليا.وقال ترودو- في تصريح اليوم "المعركة ضد (كوفيد-19) لم تنته بعد ويجب علينا جميعا الاستمرار في القيام بدورنا".وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بكورونا بكندا إلى حوالي 150 ألفا و140 شخصا على مستوى البلاد.