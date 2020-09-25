كندا توقع اتفاقا للحصول على 20 مليون جرعة للقاح كورونا
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:15 م
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، أن أوتاوا اتخذت خطوات لتأمين الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بمجرد اثبات فعاليته، لافتا إلى الوصول إلى اتفاق مع شركة (أسترازينيكا) للحصول على نحو 20 مليون جرعة من اللقاح الذي يخضع للاختبار حاليا.
وقال ترودو- في تصريح اليوم "المعركة ضد (كوفيد-19) لم تنته بعد ويجب علينا جميعا الاستمرار في القيام بدورنا".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بكورونا بكندا إلى حوالي 150 ألفا و140 شخصا على مستوى البلاد.
وقال ترودو- في تصريح اليوم "المعركة ضد (كوفيد-19) لم تنته بعد ويجب علينا جميعا الاستمرار في القيام بدورنا".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بكورونا بكندا إلى حوالي 150 ألفا و140 شخصا على مستوى البلاد.