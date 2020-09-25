الأنبا ثاؤفيلس يترأس صلاة القداس الإلهي بمارجرجس في منفلوط

يترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط غدًا السبت، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنفلوط.وتتخذ إيبارشية منفلوط خلال إقامة صلاة القداس الإلهي، الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.