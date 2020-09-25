«الكرملين»: لا توجد معلومات حول تخزين أسلحة كيميائية في روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم توافر أي معلومات مؤكدة لدى موسكو تظهر أن هناك أسلحة كيميائية مخزنة في أي مكان بالبلاد.ورد بيسكوف، عندما سُئل عما إذا كان الكرملين يشعر بالقلق من احتمالية اقتناء روسيا لمثل هذا النوع من الأسلحة قائلا: "لكي نشعر بالقلق إزاء هذا الأمر، نحتاج إلى الحصول على المعلومات اللازمة والتحقق من صحة هذه الوقائع، وحتى الآن، لم تُتح الفرصة أمام متخصصينا للتأكد من ذلك.. فجميع الاختبارات التي يتم إجراؤها في هذا الصدد تثبت بطلان هذه الحقيقة".وأشار بيسكوف - وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى أن دولا مثل ألمانيا وفرنسا والسويد تزعم بأن لديها أدلة متعلقة بهذا الشأن، مشددًا على حاجة موسكو لتلقي هذه المعلومات التي تشير إليها الدول المدرجة، وأن الكرملين لا يمكنه القول إن بعض الأسلحة قد استخدمت في حادث تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني.واختتم المتحدث بقوله إنه "من غير الممكن إنكار أن هذا الوضع بحد ذاته يدعو للقلق، لذلك فإننا نتخذ بفعالية الخطوات اللازمة لكشف حقيقة الأمر".