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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أغاثون يستأنف عظته الأسبوعية.. اليوم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:01 م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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يلقي الأنبا أغاثون أسقف مغاغة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بمقر مُطرانية مغاغة، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة إلى جانب الشعب القبطي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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