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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا سماحة تطرح كليب «خانت نفسها» من ألبوم «7 رجالة»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:57 م
رنا سماحة
رنا سماحة
محمد مجدي
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طرحت الفنانة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها «خانت نفسها» من ألبومها الجديد «7 رجالة»، عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، توزيع أحمد عبدالسلام، ميكس وماستر خالد رؤوف، Styling & artwork رودي سماحة، إخراج سامي بساط.

وطرحت رنا سماحة حتى الآن 8 أغنيات على طريقة الفيديو كليب، وهي: «100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، اسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك».

ويضم ألبوم «7 رجالة» 10 أغنيات تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي: «خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك».

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