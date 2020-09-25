فى ذكراه.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة نجاح الموجى

تحل اليوم الجمعة 25 سبتمبر الذكري الـ22 لرحيل الفنان نجاح الموجي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 53 عامًا.قدم "الموجي" نجاحات عديدة في مسيرته الفنية، رغم أن أدواره لم تكن بطولة مطلقة، فقد بدأ مع ثلاثي أضواء المسرح أواخر الستينيات، من خلال مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، ويعد أهم أعماله فى الدراما مسلسل "أهلًا بالسكان" عام 1984، وفي السينما قدم "الحريف، الحب في طابا، من يطفىء النار، المساطيل" وغيرها.توفي "الموجي" يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 أثر أزمة قلبية بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يقدم دوره في مسرحية "سيدي المرعب"، وقد روت ابنته في عدة لقاءات تليفزيونية تفاصيل آخر أيامه، قائلة إن آخر ساعتين قبل وفاة الفنان الراحل عانى كثيرًا، اشتد عليه المرض بشكل كبير.وشيعت جنازته عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.