عميد تركى متقاعد: خلع عباءة الإخوان والتعاون مع مصر يحل مشاكل تركيا

أكد العميد التركى المتقاعد على أر، أن الحل الأمثل والوحيد لخروج تركيا من كل المآزق التى تتعرض لها يكمن فى خلع عباءة الإخوان والتعاون مع القاهرة.وحذر أر، النظام الحاكم في بلاده بزعامة رجب طيب أردوغان، من توريط البلاد في جبهات صراع عدة شرق المتوسط.وأضاف أر في تصريحات لجريدة "جمهورييت" التركية، أن انخراط تركيا في جبهات صراع عدة قد يعرضها للوقوع في مكائد وحصارها من قبل الدول التي تتصادم معها.وأوضح العميد التركي أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد يجبران تركيا على تقديم تنازلات، مقترحًا على النظام عدم التشبث بموقفه في إدارة الملف السوري وعدم التمسك برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا لموقع تركيا الآن.وشدد أر على أن النظام الحالي في تركيا وضع البلاد في وضعية مضغوطة شرق المتوسط، ولا بد من تقديم تنازلات في ملف المتوسط وقبرص، مع إقامة آليات تعاون إقليمي مع مصر.