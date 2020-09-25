«وسط البلد» فى حفل على مسرح «النافورة» بالأوبرا.. الليلة

تستعد فرقة "وسط البلد" لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، مساء اليوم الجمعة، على مسرح "النافورة" الجديد بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.وتقدم الفرقة عددا كبيرا من أغنياتها التى حققت نجاحا كبيرا ومنها "قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار" وغيرها من الأغنيات.وسط البلد فريق غنائى بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.