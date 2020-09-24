27 طلبًا جديدًا للترشح لانتخابات النواب أمام محكمة العباسية

تواصل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية، وسط تشديدات على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتلقت المحكمة اليوم 27 طلبا جديدا للترشح للانتخابات البرلمانية عن دوائر شمال وشرق القاهرة.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.