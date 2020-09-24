7 أكتوبر.. عرض برنامج «the Voice Senior» على MBC 1

كشفت مجموعة MBC عن موعد عرض برنامج "the Voice Senior"- مواهب فوق الـ60 عاما- ‏لأول مرّة في الوطن العربي، والمقرر عرضه 7 أكتوبر المقبل عبر شاشة "MBC 1".وتشتمل لجنة التحكيم على كل من نجوى كرم، سميرة سعيد، هاني شاكر، ملحم زين، وكان البرنامج قد تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب الظروف التي مرت بها لبنان.ويعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب الغنائية في كبار السن ممن تخطوا الـ60 عاما، وستتم تصفيتهم من خلال البرنامج على مراحل، والفائز في المرحلة النهائية ستقوم إدارة mbc بإنتاج كليب خاص له.