ملك الأردن: يجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة،على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلي أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل الأردني، وزيري خارجية مصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.وأكد الملك عبدالله، أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.