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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ308 آلاف فى باكستان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
باكستان
باكستان
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أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 308 آلاف و217 حالة، وذلك عقب تسجيل 799 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز- حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6437 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 294 ألفا و392 حالة.

وظهر فيروس كورونا المستجد في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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