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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

واشنطن تمدّد لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح لبغداد لاستيراد الطاقة من طهران

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
النفط
النفط
وكالات
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أعلن مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس الخميس عن أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، مما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطة في أيارمايو، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق نزاعًا على النفوذ مع إيران، بغداد تمديدًا للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة.

واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنّها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.

غير أنّ حكومة الكاظمي فشلت حتّى اليوم في وقف الهجمات الصاروخية، التي أصبحت الآن شبه يومية، ضدّ المصالح الأميركية في العراق.

وكان الكاظمي الذي زار واشنطن في أغسطس الفائت وقّع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات الطاقة الأميركية لكنّ حكومته تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ العراق الحديث.

وتضرّر العراق بشدّة من انخفاض أسعار النفط، وفاقم الضرر وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي بلغ عدد المصابين به في هذا البلد أكثر من 330.000 مصاب توفي منهم أكثر من 8700 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

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