750 مليار جنيه.. نفقات الدولة على التعليم في 5 سنوات

كشفت بيانات الموازنة العامة للعام المالي الجاري، عن حجم النفقات التي وجهتها الدولة للتعليم خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى نفقات العام الجاري، حيث بلغت 750 مليارًا و579 مليون جنيه.وشهدت المدة المشار إليها والتي تمتد من العام المالي 2016 – 2017 حتى العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 53 مليارًا و897 مليون جنيه، حيث تقدر تلك النفقات خلال العام الجاري بنحو 157.580 مليار جنيه، مقابل 103 مليارات و683 مليون جنيه في عام 2016- 2017.وحسب ما أوضحه البيان تراوحت الزيادة الواردة على نفقات التعليم خلال الخمسة أعوام بين 2.6 مليار جنيه إلى ما يزيد علي 25 مليار جنيه، تصدرها العام الجاري بزيادة قدرها 25.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، تلاه العام 2017 – 2018 بزيادة قدرها 13.7 مليار جنيه على العام السابق عليه.