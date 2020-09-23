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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى يستعيد مواقع عسكرية من الحوثيين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:33 م
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
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تمكنت قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري يمني في بيان أورده موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش قد تمكنت من استعادة وتحرير تبتي "الشائف والمهتدي" الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضتها ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مؤكدا أن المواجهات قد أسفرت عن خسائر كبيرة وفادحة في صفوف ميليشيا الحوثي، في المعدات والأرواح.

وأشار المصدر إلى أن العشرات من عناصر الميليشيا المتمردة وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية تابعة لتلك الميليشيا.

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