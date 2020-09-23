النمسا تلقى القبض على إرهابى يخطط لشن هجمات بتحريض من أردوغان

أعلنت السلطات الأمنية النمساوية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي كان يخطط لشن هجمات فى النمسا بتحريض من النظام التركي وبتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال مصدر إعلامي فى النمسا اليوم الأربعاء، إن أردوغان لديه بالفعل خطط لهجمات إرهابية في النمسا.وأضاف أن سلطات الأمن النمساوية استجوبت على مدار عدة ساعات الإرهابي المشتبه فيه، والذي اعترف بصلته بالنظام التركي، قائلا لضباط أمن الدولة، أنه تم التخطيط بالفعل لموجة من الهجمات في النمسا.وأشار المصدر إلى أن الارهابي وهو عميل لجهاز المخابرات التركية أدلى بمعلومات تفصيلية أمام ضباط مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى فيينا.ولفت المصدر إلى أن الإرهابي كان يخطط لعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية فى النمسا والتى دأبت على انتقاد تركيا ومنهم قيادات فى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، معترفا بوجود عناصر أخرى مازالت مطلقة السراح فى البلاد.كانت نيابة أمن الدولة فى النمسا بدأت تحقيقاتها، وضمت العديد من الوثائق والتقارير السرية حول خلفية الهجمات التى كان مخططا لها.