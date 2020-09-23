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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرنسا تعلن موعد استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:57 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
مها صلاح
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والأثري.

واستهل وزير السياحة والآثار حديثه بالإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار، والتي تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى ما شهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثرى.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا.

واطلع السفير الفرنسي العناني على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد العمل الأثري، تمت مناقشة جهود الطرفين في مشروع التعاون المصري- الفرنسي لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

كما اطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، وزير السياحة والآثار على عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الأثريين والمرممين المصريين.

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