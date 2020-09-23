محادثات مثمرة مع الأمريكيين فى أبوظبى بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن محادثات مثمرة مع الأمريكيين في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب، بحسب ما نقلته فضائية العربية عاجل.وأكد البرهان أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي، وأن الخرطوم تبحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة.وأضاف البرهان، أنه سيجري خلال الزيارة التي ستستغرق يومين مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية، متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.وأردف أن الوفد الوزاري المرافق للبرهان سينخرط في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية موجود في الإمارات حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.