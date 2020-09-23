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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«ميكنة وتكويد».. إجراءات جديدة من الضرائب لمنع التهرب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
مني هيبة
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تسعى وزارة المالية العام المالي الجاري لتفعيل عدد من الإجراءات الجديدة داخل منظومة مصلحة الضرائب وغيرها من المصالح الإيرادية لتطوير نظم المعلومات والربط بينها، لتفعيل الآليات المستحدثة المقرر إحلالها محل التقليدية الحالية، وتشمل نظم الفحص والتحصيل الإلكتروني والميكنة، وذلك للحد من التقديرات الجزافية والتهرب الضريبي، وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

وتفعيلا لتلك الإجراءات تعكف المالية على الانتهاء من 6 مشروعات أساسية تتضمن مشروع التحصيل الإلكتروني، والإقرارات الضريبية المميكنة، وميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، بالإضافة إلى مشروع إعادة هندسة الإجراءات، ومركز الاتصال، وتكويد السلع والخدمات.

وإضافة إلى ذلك فمن المقرر أن يشهد العام المالي الجاري تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وربط مصلحة الضرائب بكل الجهات التي تقوم ببيع السلع والخدمات، وذلك من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإيصالات الضريبية.

وأما فيما يتعلق بالضرائب فمن المستهدف أن تشهد أيضًا تجديدً كليًا في أنظمتها الحالية، لتسهيل منظومة العمل داخلها باستكمال باقي منظومة النافذة الموحدة وتعميمها على جميع الموانئ البحرية والجوية، لتبسيط الإفراج عن الشحنات الجمركية.

وتأتي منظومة الضرائب العقارية في ذات سياق التطوير من خلال التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية التي سيتم استخدامها في الحصر لمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.

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