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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-9-2020

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:14 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في تقريره، سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 23-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية في أسواق المال اليوم الأربعاء.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-9-2020

استقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وجاء فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وحقق في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق فى بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى بنك العربي الأفريقي بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وتداول فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويأتي الريال السعودي بإصدار عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقوم بدورها بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل أسهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

يشار إلى أن الريال السعودي يتم تداوله من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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