«إخوة الرب».. العظة الأحدث للأنبا يؤانس

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم اجتماعه الأسبوعي بمقر المطرانية "دون حضور".وألقى نيافته عظة روحية عبر تقنية البث المباشر بعنوان "إخوة الرب"، والتي ناقش خلالها ضرورة مساعدة الفقراء كنوع من أنواع الرحمة المحببة لدى الله.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.تولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.