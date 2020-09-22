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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زوجة طلال آل ثاني المعتقل في قطر تستنجد بالمنظمات الحقوقية للتواصل مع زوجها (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:56 م
زوجة طلال آل ثاني
زوجة طلال آل ثاني
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وجهت أسماء ريان زوجة طلال بن عبدالعزيز آل ثاني- أحد أبناء العائلة المالكة في قطر- نداء إلى جميع منظمات حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بمساعدتها للتواصل مع زوجها المعتقل داخل سجون الدوحة.

وقالت الريان، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع أبنائها إنها توجه نداء عاجل لجميع منظمات حقوق الإنسان، وإلى السلطات القطرية، للسماح لهم بالتحدث مع الشيخ طلال آل ثاني.

وأضافت: "لم نتمكن من الاتصال به لفترة طويلة للغاية، وكما تعلموا فإن السلطات القطرية لا تسمح لنا بالاتصال من هاتف ألماني، نحن قادرون فقط على الاتصال به حال وجودنا في قطر، وهو أمر مستحيل".

وتابعت:"لا يسمحون له بالاتصال بنا من عندهم لذلك أعتقد أن له الحق في الاتصال بأطفاله وعائلته من فضلكم، وإنني أرسل هذه الرسالة إلى السلطات القطرية للسماح له بالاتصال بنا إذا كان ذلك ممكنا لأننا قلقون حقا، ويجب أن يكون ممكن لأنه من حقوقه الأساسية وأولادي لديهم رسائل لتوصيلها إليه".

كانت السلطات القطرية اعتقلت طلال بن عبد العزيز آل ثاني، منذ سبعة سنوات، بدعوى إصداره شيكات دون رصيد.

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