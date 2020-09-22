ترشيح «مستر بين» لتجسيد شخصية «هتلر» فى Peaky Blinders

رشح صناع عمل المسلسل الشهير Peaky Blinders النجم الكبير روان أتكينسون للعب دور البطولة في الموسم السادس من العمل الشهير، بحسب ما أعلنته صحيفة إكسبريس الإنجليزية.وقالت الصحيفة إن الموسم السادس من Peaky Blinders تعرض لعدة تأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبح العمل جاهزا الآن لانطلاق تصويره لعرضه في عام 2021 أو 2022.المسلسل الجديد من المرجح أن يتبع أوزوالد وهي الشخصية الأساسية في العمل وهو يسعى للانتقام، ومن المرجح أن يجسد "بين" شخصية هتلر خلال أحداث العمل الشهير.