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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عكاشة: خشيت لقاء ليلى رستم بعدما «شخلعت» توفيق الحكيم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:50 م
ندوة عكاشة
ندوة عكاشة
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
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بدأت منذ قليل، فعاليات محاضرة بعنوان "الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات" للدكتور أحمد عكاشة عالم الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ويديرها الإعلامي الكبير مفيد فوزي.

وقال"عكاشة"، إن تفاصيل لقائه ببرنامج "نجمك المفضل" كانت غريبة، خاصة أنه كان يخشى لقاء مذيعته ليلى رستم بعد أن تسبب لقائها مع توفيق الحكيم فى ضجة كبيرة فى الصحف التي قالت إن ليلى رستم "شخلعت" توفيق الحكيم.

وأوضح"عكاشة"، أنه عندما جاء معد البرنامج وقتها وهو أنيس منصور وطلب منه ذلك، قال له إنه ليس نجما حتى يظهر فى هذا البرنامج، فكان رد "أنيس" أنه أول أستاذ جامعى يدرس الطب النفسي وقتها خارج مصر، إذًا هو نجم.

يشارك فى اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة درية شرف الدين مقررة لجنة الإعلام بالمجلس.

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عكاشة: خشيت لقاء ليلى رستم بعدما «شخلعت» توفيق الحكيم