ابنة قتيلة الخليفة: أمى ليست متسولة وكانت تعطف على القاتل

كشفت السيدة هدى طه، ابنة المرحومة السيدة رضا محمد التي تم العثور على جثتها داخل مسكنها عقب تعرضها للقتل من قبل عاطل لسرقتها، أن والدتها سيدة كبيرة وربة منزل ولم تكن تعمل، نافية الأخبار المتداولة عن أنها سيدة متسولة.وأكدت "هدى"- خلال التحقيقات- أن والدتها سيدة ثرية وبحوزتها مشغولات ذهبية كما أنها ميسورة الحال وحجت بيت الله الحرام واعتمرت عدة مرات، وكانت مطمعًا للمتهم الذي كانت تعطف عليه، وقابل الجميل بالتخطيط لسرقتها.وأوضحت ملابسات ارتكاب الحادث عندما تبلغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة بالعقار رقم 16 شارع السيرة بمنطقة الخليفة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثة والدتها، 73 عامًا، ربة منزل، مسجاة على ظهرها في حجرة بالداخل، وفي حالة تعفن، لافتة إلى أن الضحية كانت ترتدي «غويشة، خاتمين، ودبلة»، وكان معها هاتف محمول.وتمكنت الأجهزة الأمنية- خلال فحص العقار- من الاستدلال على كاميرات مراقبة مثبتة بواجهة مدخل شقة المجني عليها، وتبين أنه في تمام الساعة الرابعة صباحًا دخل أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر طويل القامة نحيف يرتدي تيشرت، ودخل العقار في شقة المجني عليها لارتكاب واقعة القتل والسرقة، وخرج في الخامسة ممسكًا كيس بلاستيك أسود اللون به المسروقات، وفر هاربًا.ووضعت الأجهزة الأمنية خطة بحث تمكنت على إثرها، من تتبع المتهم، وضبطه، أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة في مسكنها بمنطقة الخليفة، وقررت النيابة طلب التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجنى عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.