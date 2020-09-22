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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين والهند تجريان محادثات متعمقة حول الوضع الحدودي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:36 م
وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن بكين ونيودلهي اتفقتا، خلال الجولة السادسة من المحادثات على مستوى القادة العسكريين، على مواصلة الحفاظ على الحوار والتشاور بشأن القضايا الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين- في تصريح اليوم: "عقد مسئولون عسكريون من الصين والهند الجولة السادسة من المحادثات أمس، وتبادل الجانبان وجهات النظر الصريحة والمتعمقة حول تخفيف الوضع على الحدود، واتفقا على مواصلة الحفاظ على الحوار والتشاور".

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار توصلا- خلال اجتماع في موسكو في وقت سابق هذا الشهر- إلى توافق من خمس نقاط حول التطورات في المناطق الحدودية والعلاقات الثنائية، وعدم السماح بتحول الخلافات إلى نزاعات، مع مواصلة الحوار بين القوات الحدودية للجانبين وفض الاشتباك والحفاظ على مسافة مناسبة وتخفيف التوترات.

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