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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يستقر مع انحسار إعصار أمريكي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
النفط
النفط
وكالات
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لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة أثناء الليل، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمائة ليصل سعر البرميل إلى 41.41 دولار لتتخلى عن مكاسب بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، أربعة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 39.27 دولار للبرميل، ونزلت عقود نوفمبر الأكثر نشاطًا ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 39.51 دولار للبرميل.

وتعافت أسعار الخام بعض الشيء بعدما تراجعت بنحو أربعة بالمائة أمس الإثنين، حيث واصلت مصافي تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة استوائية قوتها مما يخفف القلق بشأن طلب المصافي الأمريكية على اللقيم، غير أن المخاوف بشأن الطلب العالمي ظلت قائمة.

وتسببت مخاوف متعلقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول صاحبة الأسواق الكبيرة في تراجع أسعار النفط أمس الاثنين، حيث قد يؤدي ذلك إلى إجراءات عزل عام جديدة وتضرر الطلب.

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