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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان: لن نسمح للدول بـ«التفاخر» فى مجالنا الجوى

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
تساي إنج وين
تساي إنج وين
وكالات
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قالت رئيسة تايوان تساي إنج وين، اليوم الثلاثاء، إن بلادها لن تسمح للدول الأخرى "بالتفاخر" في المجال الجوي التايواني، وذلك في إشارة واضحة إلى الطائرات الصينية التي دخلت مؤخرا إلى المجال الجوي الإقليمي الخاص بالجزيرة.

ويشار إلى أن المقاتلات والقاذفات الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية أربع مرات منذ يوم الخميس الماضي، حيث عبر بعضها ما يسمى "خط المنتصف" في مضيق تايوان، وهو الذي يقسم الصين وتايوان، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت تساي خلال زيارة قامت بها إلى قاعدة في جزر بينجو، الواقعة في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 160 كيلومترا، إنها واثقة من عزم القوات الجوية على حماية المجال الجوي للبلاد.

وأضافت: "كيف يمكننا السماح للآخرين بالتفاخر في مجالنا الجوي الإقليمي؟"، وذلك في إشارة إلى عمليات التوغل التي قامت بها طائرات صينية في الأسبوع الماضي، تزامنا مع زيارة قام بها مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى.

وحثت تايوان الصين مرارا على ممارسة ضبط النفس في المنطقة، حيث قالت إن مثل هذه التحركات العسكرية "لن تفيد صورتها الدولية".

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