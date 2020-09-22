الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد- 19 في أنحاء أوروبا، لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:31 بتوقيت جرينتش، بعدما خسر ثلاثة بالمئة إلى 1882.70 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس، أمس الإثنين.وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار، اليوم الثلاثاء.وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب، في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.وقالت مارجريت يانج، من ديلي فيكس التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات في "ديلي فيكس"، "الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى".لكن الذهب لقي دعما من مخاوف حيال إجراءات عزل جديدة في أوروبا، كما أن شكوكا إزاء تعاف اقتصادي سريع نأت بالمستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 1.2% إلى 891.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2293.71 دولار للأوقية.