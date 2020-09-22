رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
نفوق الحيتان
نفوق الحيتان
وكالات
طباعة
دخلت جهود إنقاذ حيتان جنحت على طول الساحل الغربي لتسمانيا الأسترالية إلى مرحلة حرجة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث رجح خبراء نفوق ثلث تلك الحيتان البالغ عددها 270، وجنحت تلك الحيتان عبر ثلاثة مواقع في ماكواري هاربور، بالقرب من بلدة ستراهان.

وقال كريس كارليون، الخبير في برنامج الحفاظ على البيئة البحرية، للصحفيين، إنه لا يمكن الوصول لمعظم الحيتان بالقوارب، يُفترض أن ثلثها قد نفق.

وأوضح أن عملية الإنقاذ ستكون بطيئة وتدريجية، وأن الفريق المكون من نحو 60 شخصا سيركز على الحيتان "التي لديها أفضل فرصة".

وأشار إلى أن بعض تلك الحيتان ربما يكون كبيرا للغاية أو في مواقع غير مناسبة.

وتم نشر فريق إنقاذ من خبراء الحفاظ على الحياة البحرية في ميناء ماكواري المنعزل لمساعدة الحيتان، وهي من فصيلة الحوت الطيار.

وتعد الحيتان الطيارة من بين الأنواع الأكثر انخراطا في الجنوح الجماعي في تسمانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

«آثار الإسكندرية» تكشف عن حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

ما هو آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى 2020؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

«سلالات الأنوثة» ضمن فعاليات قراءة فى كتاب مترجم.. الليلة

عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة

«مصر والفرنسيسكان» يكشف وثائق غير منشورة عن الثورة العرابية

الليلة.. انطلاق أول عروض «محل اللعب» بالهناجر