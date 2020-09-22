سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

دخلت جهود إنقاذ حيتان جنحت على طول الساحل الغربي لتسمانيا الأسترالية إلى مرحلة حرجة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث رجح خبراء نفوق ثلث تلك الحيتان البالغ عددها 270، وجنحت تلك الحيتان عبر ثلاثة مواقع في ماكواري هاربور، بالقرب من بلدة ستراهان.وقال كريس كارليون، الخبير في برنامج الحفاظ على البيئة البحرية، للصحفيين، إنه لا يمكن الوصول لمعظم الحيتان بالقوارب، يُفترض أن ثلثها قد نفق.وأوضح أن عملية الإنقاذ ستكون بطيئة وتدريجية، وأن الفريق المكون من نحو 60 شخصا سيركز على الحيتان "التي لديها أفضل فرصة".وأشار إلى أن بعض تلك الحيتان ربما يكون كبيرا للغاية أو في مواقع غير مناسبة.وتم نشر فريق إنقاذ من خبراء الحفاظ على الحياة البحرية في ميناء ماكواري المنعزل لمساعدة الحيتان، وهي من فصيلة الحوت الطيار.وتعد الحيتان الطيارة من بين الأنواع الأكثر انخراطا في الجنوح الجماعي في تسمانيا.