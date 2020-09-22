مسلحون يهاجمون مركزًا للشرطة فى بوركينافاسو

هاجم مسلحون مجهولون مركزًا للشرطة في مانغودارا بمحافظة كاسكاد في بوركينافاسو،على الحدود مع الكوت ديفوار.وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أنه لم تتضح إلى الآن الجهة التي قامت بهذا الهجوم.من جانب آخر أعلن الجيش البوركيني اليوم، أنه ألقى القبض على 25 إرهابيًا، خلال عمليات جرت في منطقة الساحل بشمال البلاد.