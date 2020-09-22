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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسلحون يهاجمون مركزًا للشرطة فى بوركينافاسو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:12 ص
مسلحون مجهولون مركزًا
مسلحون مجهولون مركزًا للشرطة
وكالات
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هاجم مسلحون مجهولون مركزًا للشرطة في مانغودارا بمحافظة كاسكاد في بوركينافاسو،على الحدود مع الكوت ديفوار.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أنه لم تتضح إلى الآن الجهة التي قامت بهذا الهجوم.

من جانب آخر أعلن الجيش البوركيني اليوم، أنه ألقى القبض على 25 إرهابيًا، خلال عمليات جرت في منطقة الساحل بشمال البلاد.

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