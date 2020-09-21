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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعي .. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:15 م
نيفين القباج
نيفين القباج
منة سالم
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يبحث العديد من الأشخاص فئة ذوي الأعاقة، وأصحاب الهمم عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 والتي يتم طرحها خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تطرحها وزارة التضامن الاجتماعي وتصدر للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي احدي الوسائل الأساسية التي تمكن المعاق من الحصول على الخدمات والمزايا التي كفلها له القانون.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

و يطرح موقع " الدستور " في تقريره اليوم، طريقة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين 2020 من خلال الخطوات التالية:-

1-تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- تسجيل اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.

3-تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص الذي يستعلم عن بطاقته.

4-تسجيل الاسم كاملًا في الخانة المخصصة له.

5-تسجيل عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

يشار إلي أن بطاقة الخدمات المتكاملة تتيح الأشخاص ذوي الاعاقة فرصة الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية وتوفير حماية اجتماعية مثل ( الدعم النقدي والإعفاء ‏من ‏رسوم‏ ‏العرض‏ ‏على‏ ‏القوميسيون‏ ‏الطبي‏عند التقدم للحصول على سيارة مجهزة، وايضًا الإعفاء الأجهزة الطبية والتعويضية من الضرائب الجمركية).

ووفقًا لبطاقات الخدمات المتكاملة يحصل المعاقين علي حق الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم،كما يسمح لهم ايضًا الجمع بين راتب من العمل والمعاش المستحق.

و تسعي وزارة التضامن الاجتماعي لدمج ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية وإلزام الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم 20 عاملًا بتعيين 5% من ذوي الإعاقة مع توفير سبل الحماية والأمان.

اقرأ أيضا: الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 وأعلنه البرلمان المصري، يهدف إلى المحافظة على الحقوق الكاملة تجاه المعاقين وتعزيز كرامتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم كجزء أساسي من المجتمع.

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