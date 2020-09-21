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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قالتلي انت مش راجل».. صعيدي يقتل زوجته لمعايرته بضعفه الجنسي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:24 م
جثة
جثة
المنيا نجلاء فتحي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من فك لغز مقتل سيدة في مركز سمالوط، في ظروف غامضة بادعاء قتلها من قبل مجهولين بهدف السرقة، حيث تبين أن المتهم بارتكاب الواقعة هو زوجها؛ لمعايرة المجني عليه بضعفه الجنسي عقب وقوع مشادة كلامية بينهما قالت لة "انت مش راجل" مما أثار حفيظته وقام بقتلها.

البداية، عندما تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث قتل سيدة من قبل مجهولين، بمركز سمالوط.

علي الفور أمر اللواء محمود خليل، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته ورئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق والرائد محمد أبو العزائم، لبحث الواقعة.

وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ، حيث تبين ادعاء المدعو "شنودة. ل" يفيد باقتحام مجهولين لمنزله بمنطقة شارع البنزينة خلف المدرسة الفنية بمدينة سمالوط، وقاموا بقتل زوجته "أميرة. ص. م، 30 عاما، ربة منزل"، أمام أطفالها الثلاثة ومحاولة قتله أيضا.

وأشارت التحريات الأولية التى أجراها الرائد محمد عليوة رئيس المباحث ومعاونه الأول الرائد محمد أبو العزائم، إلى أن سبب القتل ليس من قبل مجهولين كما ادعى زوجها صاحب المنزل، وأن المتسبب في القتل هو الزوج، وتم القبض عليه وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب أنها تعايره بعدم إشباع رغباتها الجنسية، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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