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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطل يقتل «روسيا» في عزبة الصفيح بـ«الخرطوش»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:17 م
الخرطوش
الخرطوش
هدير مصطفي
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شهدت منطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة جريمة مأساوية، بعدما أقدم عاطل على قتل شاب عشريني يدعي «روسيا»، بطلق ناري من فرد خرطوش، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة عزبة الصفيح مفاده مقتل شاب يدعى محمود سيد وشهرته «روسيا» (20 سنة) ومقيم بذات المنطقة، بطلق ناري على يد جاره.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية والمتهم ويدعى «عمر» (47 سنة) ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات الجيرة.

وتطور الأمر لاحقًا وأحضر الجاني بندقية خرطوش عيار 12 ملي، وأطلق وابلًا من الأعيرة النارية صوب الضحية، واستقر أحدها في جسده وتوفي إثر ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمَّ القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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