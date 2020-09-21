رابط بوابة الحكومة المصرية لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:08 م
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الإثنين 21-9-2020، كل ما يخص نتائج التنسيق وكيفية الدخول علي بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لمعرفة نتائج التنسيق.
وتهتم فئة كبيرة من طلاب وطالبات المرحلتين الأولى والثانية من الثانية العامة بالبحث عن نتائج تنسيق الكليات الخاصة بهم، والتي يتم الكشف عن تفاصيلها من خلال الموقع على شبكة الإنترنت.
1- تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية https://tansik.egypt.gov.eg/application
2- اختيار نتائج التنسيق الخاصة بالطالب.
3- اختيار نوع ومصدر شهادة الثانوية العامة
4- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
5- تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب.
6- كتابة الكود واختيار التالي.
7- ستظهر بعد ذلك الرغبات التي تم اختيارها ونتيجة التنسيق.
8- اضغط على زر الحصول على النتيجة.
9- لا تنسى طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في الدخول إلى الكلية في بداية الدراسة حتى يتم استخراج الكارنية.
وفي حالة رغبة الطالب في التحويل من كلية إلى آخرى لا بد من الالتزام بشروط وزارة التعليم العالي والتي تتمثل فيما يلي:
1- يشترط أن يكون التحويل إلكتروني، حيث إن التحويل الورقي لم يعد متاح في الوقت الحالي.
2- في حالة التحويل للكليات المناظرة، يشترط أن تكون الكلية الجديدة التي يرغب الطالب في التحويل لها موجودة ضمن النطاق الجغرافي “أ” بالنسبة للطالب.
3- في حالة التحويل للكليات غير المناظرة، يشترط أن يكون الطالب
4- قد تحصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول لها.
يشار إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ 110 آلاف طالب وطالبة وذلك وفقًا لتصريحات السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق.
وتهتم فئة كبيرة من طلاب وطالبات المرحلتين الأولى والثانية من الثانية العامة بالبحث عن نتائج تنسيق الكليات الخاصة بهم، والتي يتم الكشف عن تفاصيلها من خلال الموقع على شبكة الإنترنت.
بوابة الحكومة المصريةولمعرفة نتيجة التنسيق يجب إتباع الخطوات التالية:-
1- تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية https://tansik.egypt.gov.eg/application
2- اختيار نتائج التنسيق الخاصة بالطالب.
3- اختيار نوع ومصدر شهادة الثانوية العامة
4- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
5- تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب.
6- كتابة الكود واختيار التالي.
7- ستظهر بعد ذلك الرغبات التي تم اختيارها ونتيجة التنسيق.
8- اضغط على زر الحصول على النتيجة.
9- لا تنسى طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في الدخول إلى الكلية في بداية الدراسة حتى يتم استخراج الكارنية.
وفي حالة رغبة الطالب في التحويل من كلية إلى آخرى لا بد من الالتزام بشروط وزارة التعليم العالي والتي تتمثل فيما يلي:
1- يشترط أن يكون التحويل إلكتروني، حيث إن التحويل الورقي لم يعد متاح في الوقت الحالي.
2- في حالة التحويل للكليات المناظرة، يشترط أن تكون الكلية الجديدة التي يرغب الطالب في التحويل لها موجودة ضمن النطاق الجغرافي “أ” بالنسبة للطالب.
3- في حالة التحويل للكليات غير المناظرة، يشترط أن يكون الطالب
4- قد تحصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول لها.
يشار إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ 110 آلاف طالب وطالبة وذلك وفقًا لتصريحات السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق.
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