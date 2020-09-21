اختيار وزير الدفاع الأسبق رئيسًا مؤقتًا لمالي و«جويتا» نائبًا له

اتفقت الهيئة المكلّفة بتسمية رئيس انتقالي لدولة مالي، اليوم الاثنين، على تعيين با نداو، وزير الدفاع الأسبق رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كما أقرت الهيئة خلال اجتماع اليوم تعيين رئيس المجلس العسكري عاصمي جويتا نائبا للرئيس المؤقت، وذلك وفقا للتليفزيون الرسمي لمالي.واجتمعت الهيئة المكلّفة بتسمية رئيس انتقالي لمالي ليتولى إدارة البلاد في الأشهر المقبلة، اليوم، عقب الانقلاب التي شهدته مالي أغسطس الماضي والاطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا.جاء اجتماع الهيئة التي شكّلها المجلس العسكري الحاكم، على خلفية الضغوط التي تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أجل تسمية رئيس يتولى السلطة لفترة انتقالية تستمر بضعة أشهر وتمهّد لعودة الحكم المدني.وكانت مجموعة دول غرب إفريقيا قد فرضت عقوبات على مالي، وتقول إن العقوبات ستُرفع ما أن يتم اختيار المسئولين المدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.