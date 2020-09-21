جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:45 م
هبه محمدطباعة
يبحث أصحاب المعاشات عن جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، بعد تداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بوقف صرف معاشات شهر أكتوبر، لحين استخراج كارت ميزة للمعاشات، ولكن نفت الحكومة المصرية كل هذه الشائعات، مؤكدة أن هذه الأخبار كاذبه وغير صحيحة، وأن صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 ستصرف في مواعيدها لأصحاب المعاشات.
ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، والتي أعلن عنها كلًا من مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.
ووفرت وزارة التضامن الإجتماعي هذه الخدمة الإلكترونية على أصحاب المعاشات لتخفيف الازدحام على الشوارع وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، والتي أعلن عنها كلًا من مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.
جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020يقوم كلًا من مجلس الوزراء ووزارة التضامن الإجتماعي، بالرد على المغرضين الذين يسعون إلى نشر الفوضى والخراب في البلاد، مؤكدة جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 مستمر وفي الميعاد المحدد أو المعلن عنه، التي يصدر بها بيان رسمي من كلًا من مجلس الوزراء ووزارة التضامن الإجتماعي، ومن المفترض أن يكون جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، سيكون بداية صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، وسيتم استكمال صرف المعاشات حتى يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020وأعلن كلًا من مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، سيكون بداية صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، وسيتم استكمال صرف المعاشات حتى يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، وذلك من خلال رابط التسجيل التي كشفت عنها الحكومة المصرية في بيان رسمي لها.
رابط التسجيل لصرف معاشات شهر أكتوبر 2020 وهو كالأتي:وكانت قد حددت وزارة التضامن الإجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية -حتى الآن- عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، وذلك يعني أنه لم يتم صدور حتى الآن جدول الدفعة الثانية من العلاوات الخمس، ولكن يمكن لاصحاب المعاشات الكشف مدى استحقاقهم العلاوات الخمس من خلال رابط خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أضغط هنـــــــــــــــا.
ووفرت وزارة التضامن الإجتماعي هذه الخدمة الإلكترونية على أصحاب المعاشات لتخفيف الازدحام على الشوارع وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.