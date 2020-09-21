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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم حاول تهريب 30 قرصا مخدرا لمسجون بالمرج

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:07 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت الدائرة 15 شمال جنايات المرج، المنعقدة بمحكمة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ عامل متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة وحشيش لمسجون بقسم شرطة المرج.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، عن قيام "إبراهيم.ك" 22 سنة - عامل – بحيازة وإحراز بغير الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا- وأحرز أقراصا مخدرة لعقار البتروهیکسول في غير الأحوال المصرح وسلاح أبيض "شفرات موس" دون مسوغ قانوني لحملها.

وقال الشاهد الأول حسن عبد الكريم علي نايل - 58 سنة - نقيب شرطة بقسم شرطة المرج، إنه حال تواجده بديوان قسم المرج ومباشرة عمله وبتفتيش الزيارة المقدمة من المتهم عثر بداخلها على مواد مخدرة وكذا سلاح أبيض وشفرات موس ومواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد إدخالها لأحد المحتجزين بديوان قسم شرطة المرج.

وقال الشاهد الثاني محمد علي أبو العطا شاهين - ۳۲ سنة - رائد شرطة، إن تحرياته السرية توصلت لصحة قيام المتهم بارتكابه للواقعة ومحاولة إدخاله للمواد المخدرة لأحد المحتجزين داخل قسم شرطة المرج.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن عدد ۳۰ قرصا لمخدر البتروميكسول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات واللفافات المضبوطة تحوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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