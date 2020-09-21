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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب غرق في «نيل الصف»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:56 م
انتشال غريق
انتشال غريق
ندى حمدي
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صرّحت النيابة العامة في جنوب الجيزة بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بالصف، بعدما تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، عقب مرور أسبوع من الواقعة.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثمان طالب تعرض للغرق بنهر النيل، بعد عمليات بحث استمرت ما يقرب من أسبوع، بإحدى القرى التابعة لمركز الصف بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بمنطقة الأخصاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق طالب يدعى "معتز حلمي- 14 سنة، طالب، أثناء السباحة بنهر النيل.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث ما يقرب من أسبوع، حتى تم العثور على جثته اليوم الأحد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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